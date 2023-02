Wild Hearts: un mondo selvaggio da domare nel nuovo trailer

Dopo averci portati a caccia del Golden Tempest di Wild Hearts, Electronic Arts ci reimmerge nelle atmosfere fantasy del nuovo hunting game firmato dal team Omega Force per mostrarci un video sulle mostruose creature con cui dovremo confrontarci a breve su PC, PlayStation e Xbox.

Il nuovo trailer confezionato dagli sviluppatori nipponici della scuderia di Koei Tecmo riapre così una finestra sulla dimensione selvaggia di Azuma per farci assistere ad uno dei tanti combattimenti che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica e narrativa di questo action a tinte fantasy.

Dai lupi mitologici Deathstalker alle fenici draconiche Amaterasu, il nostro alter-ego dovrà ingegnarsi per scoprire i punti deboli di ciascuna creatura Kemono e riuscire, così facendo, a cacciarle da soli o in compagnia dei propri alleati.

Nel descrivere il gameplay di Wild Hearts, i ragazzi di Omega Force spiegano che si tratterà di una "svolta unica nel genere degli hunting game. L'antica tecnologia utilizzata dai cacciatori per andare a caccia di Kemono li aiuterà a fronteggiare la spaventosa minaccia rappresentata da queste bestie ancestrali intrise del potere della natura".

Il lancio del nuovo action fantasy degli autori della serie di Dynasty Warriors è atteso per il 17 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più al riguardo, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Wild Hearts, caccia grossa nell'action game di EA.