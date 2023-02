Wild Hearts non supera Hogwarts Legacy in Giappone, PS5 mantiene la prima posizione

Nonostante il fisiologico calo nelle vendite rispetto al lancio, Hogwarts Legacy mantiene il primato nella classifica software giapponese, come rivelano i nuovi dati diffusi da Famitsu. Wild Hearts, l'hunting game di Koei-Tecmo ed Electronic Arts uscito proprio nel corso della scorsa settimana, deve accontentarsi della seconda posizione.

La versione PlayStation 5 di Hogwarts Legacy ha piazzato altre 36.958 copie, portando ad oltre 100.000 le vendite complessive in Giappone del titolo di Avalanche e Warner Bros. Interactive (che secondo le ultime indiscrezioni diventerà una serie TV curata da HBO Max). Wild Hearts in edizione PS5 rappresenta la migliore new entry con le sue 26.905 unità vendute. Di seguito vi riportiamo la top 10 giapponese della settimana che va dal 13 al 19 febbraio.

[PS5] Hogwarts Legacy – 39,958 / 104,154 [PS5] Wild Hearts – 26,905 / NEW [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 23,593 / 4,860,103 [NSW] Tales of Symphonia Remastered – 21,860 / NEW [NSW] Splatoon 3 – 12,958 / 3,889,142 [NSW] Theatrhythm Final Bar Line – 11,565 / NEW [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,227 / 5,163,206 [PS4] Tales of Symphonia Remastered – 7,503 / NEW [NSW] Minecraft – 6,573 / 3,046,881 [NSW] Nintendo Switch Sports – 5,773 / 1,007,103

Per quanto riguarda il lato hardware, PlayStation 5 continua ad occupare stabilmente la prima posizione, le cui vendite complessive ammontano a 88,833 considerando sia la versione Standard che la Digital Edition.

PS5 – 75,518

PS5 Digital Edition – 13,135

Switch OLED – 29,457

Switch – 10,729

Switch Lite – 8,710

Xbox Series X – 4,015

Xbox Series S – 2,585

PS4 – 1,581

New 2DS LL – 79

La famiglia di console Nintendo Switch piazza in totale 48,896 unità, mentre le piattaforme Xbox Series toccano quota 6.600, con in particolare Series X in netta ripresa rispetto alla precedente settimana.