Wild Hearts è in offerta su Amazon a soli 14,97 euro con il Black Friday

Wild Hearts è l'ultimo videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Omega Force e pubblicato da Electronic Arts. Il titolo è ambientato in un mondo fantastico del Giappone feudale chiamato Azuma, nel quale il protagonista del gioco dovrà sfidare grossi mostri che hanno l'unico scopo di ucciderlo.

Wild Hearts è uscito il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S e oggi è in super promozione su Amazon in edizione fisica, è possibile infatti acquistarlo per PS5 e Xbox Series X a 14,97 euro, con lo sconto di 60 euro dal prezzo di listino ufficiale, una super promozione per recuperarlo a qualche mese dal lancio.

Di seguito i link alle offerte:

Il mondo di gioco non è un open world, ma sono presenti grandi aree esplorabili nelle quali sfidare i grossi nemici che ci troveremo di fronte. Nel titolo combatteremo con otto tipi di armi diverse, come per esempio wagasa e katana.

In Wild Hearts sarà fondamentale la costruzione di oggetti durante il gioco, utili per poter esplorare il mondo o da utilizzare nei combattimenti, questi oggetti potranno essere combinati tra loro per formarne altri di più grandi, fondamentali per esempio per bloccare il passaggio di un nemico. Il gioco ci permette di affrontare l'intera avventura con un massimo di altri due giocatori, anche di piattaforme diverse da quella con cui stiamo giocando.