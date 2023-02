Wild Hearts su PC, Xbox Series X e PS5: il giudizio di Digital Foundry

Con un esordio pensato in esclusiva per la nuova generazione di hardware videoludici, Wild Hearts è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, ma come se la cava sulle tre piattaforme?

Una domanda alla quale ha cercato di recente di rispondere la redazione di Digital Foundry. Il portale ha infatti minuziosamente analizzato le tre versioni del gioco, indagandone le caratteristiche tecniche. Da questo studio, è emersa una marcata differenza tra la resa del titolo su console e su PC. Su PS5 e Xbox Series X, in particolare, Wild Hearts propone al momento un'esperienza solida e visivamente di grande impatto. La direzione artistica adottata e il gameplay solido hanno spinto Digital Foundry a ipotizzare persino l'IP come un primo assaggio di un "Monster Hunter next-gen".



Purtroppo però la situazione sembra essere molto differente fuori dall'ecosistema console. Digital Foundry segnala numerosi problemi tecnici per la versione PC di Wild Hearts, tra bug, improvvisi cali di frame rate e imprevisti di vario genere. Il team di sviluppo ha realizzato un primo intervento su questo fronte, tramite la pubblicazione di una patch per la versione PC di Wild Hearts, che tuttavia non sembra aver risolto completamente i problemi di prestazione riscontrati da pubblico PC e critica.



Per maggiori dettagli sull'analisi realizzata da Digital Foundry, potete trovare il video completo direttamente in apertura a questa news.