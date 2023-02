Wild Hearts: PlayStation 5 vs Xbox Series X|S, dove gira meglio l'hunting game?

Mentre i giocatori PC protestano animosamente per una versione di Wild Hearts claudicante e ricca di problemi, gli utenti console possono godersi un gioco sicuramente più in forma. Il nuovo hunting game di Electronic Arts e Omega Force, seppur con qualche incertezza, gira in maniera abbastanza dignitosa sia su PlayStation 5 sia Xbox Series X|S.

Se possedete entrambi i sistemi di gioco e volete sapere dov'è meglio acquistare Wild Hearts, siete giunti nel posto giusto. Il canale YouTube Open Surprise ha messo le versione console a confronto mettendo in evidenza i valori di risoluzione e framerate raggiunti su ogni dispositivo casalingo.

Wild Hearts supporta due distinte modalità grafiche su PlayStation 5 e Xbox Series X, prevedibilmente chiamate Resolution Mode e Performance Mode. La prima spinge il gioco alla risoluzione 4K con obiettivo a 30fps e la seconda abbassa la conta dei pixel fino a 1080p per puntare ad un framerate di 60fps. Ebbene, allo stato attuale, è PlayStation 5 ad offrire le prestazioni migliori, seppur non di molto. Sulla console di Sony Wild Hearts si avvicina con maggior frequenza ai target di FPS di entrambe le modalità rispetto alla controparte di Microsoft, anche se non può certamente definirsi brillante, dal momento che i 60fps fissi non sono contemplati. Sia su PS5 che su Xbox Series X|S il framerate si avventura di tanto in tanto nei 50 bassi, un problema che può essere mitigato sui pannelli con VRR in attesa di eventuali patch future.

Xbox Series S non offre alcuna scelta, dal momento che può far girare Wild Hearts solamente a 1080p con obiettivo 30fps. In compenso, la piccolina di casa Microsoft è la più veloce di tutte nell'esecuzione dei caricamenti, seguita da PlayStation 5 e infine da Xbox Series X. Per quanto riguarda lo spazio occupato, sulla console Sony Wild Hearts necessita di 54,7 GB mentre sulle sorelle Microsoft 72,6 GB.

Se siete curiosi di scoprire come se la cava dal punto di vista ludico, allora leggete la nostra recensione di Wild Hearts.