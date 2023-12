Wild Hearts è il porting più brutto del 2023: il 'Meglio del Peggio' per Digital Foundry

Dopo aver ritenuto molto difficile l'arrivo di GTA 6 su Nintendo Switch 2, il team di Digital Foundry ha stilato la classifica dei peggiori porting PC del 2023: il poco invidiabile trofeo del 'meglio del peggio' spetta a Wild Hearts.

Per il collettivo di giornalisti specializzato in 'analisi tecno-ludiche', l'hunting game di Omega Force ed Electronic Arts è l'indiscusso trionfatore di questa speciale classifica che prende in esame i porting PC più controversi che siano stati pubblicati nel corso dell'anno.

La vittoria dell'action ruolistico ispirato a Monster Hunter, d'altronde, era stata preannunciata nelle scorse settimane da Alex Battaglia: per il redattore di Digital Foundry, il porting PC di Wild Hearts è un vero affronto e, citiamo letteralmente, "orrendo a livelli indicibili, EA dovrebbe vergonarsi per averlo lanciato in queste condizioni".

A far compagnia a Wild Hearts sul podio dei porting PC peggiori del 2023 secondo Digital Foundry troviamo, curiosamente, altri due videogiochi prodotti da Electronic Arts: ci riferiamo all'avventura sci-fi Star Wars Jedi Survivor e all'horror Dead Space Remake. Sempre a detta di DF, è poi impossibile non inserire nella classifica del 'meglio del peggio' del 2023 anche i porting PC di Redfall, Forspoken e The Last of Us Parte 1, in funzione dei gravi problemi di ottimizzazione e prestazioni riscontrati sin dal lancio.

Diametralmente opposti alle considerazioni su questi porting PC troviamo invece i giudizi di Digital Foundry su Avatar Frontiers of Pandora, descritto come il gioco con la grafica migliore del 2023.