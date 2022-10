Wild Hearts alla prova: le nostre impressioni sull'hunting game di EA e Koei Tecmo

Abbiamo provato una lunga demo di Wild Hearts, il nuovo action adventure 'in stile Monster Hunter' di EA e Koei Tecmo che sembra avere un discreto potenziale. Eccovi le nostre impressioni.

Le ore trascorse nella dimensione fantasy del prossimo progetto EA Originals firmato dal team Omega Force fugano buona parte delle perplessità iniziali per un concept, a dire il vero, un po' stravagante e non particolarmente originale.

All'atto pratico, Wild Hearts risulta essere ben più frenetico e 'indemoniato' di Monster Hunter, merito di un sistema di combattimento che attinge a piene mani dall'esperienza maturata dagli sviluppatori giapponesi con la serie di Dynasty Warriors. Con queste premesse, l'opera ultima di EA e Koei Tecmo sembra possedere tutte le carte in regola per competere con gli esponenti del genere, ma per scoprirlo non ci resta che attendere fino all'apertura della stagione della caccia ai mostri Kemono, prevista per il 13 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

