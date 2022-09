Wild Hearts: il reveal del gioco in stile Monster Hunter di EA e Omega Force ha una data

Il prossimo hunting game di EA e Koei Tecmo ispirato a Monster Hunter si chiamerà Wild Hearts: nel darne conferma, i ragazzi del team Omega Force fissano la data e l'ora del video di presentazione ufficiale di questa ambiziosa esperienza action ruolistica.

La software house che ha dato forma alla serie di Dynasty Warriors invita gli appassionati di videogiochi in stile Monster Hunter a "prepararsi per un'epica avventura ambientata in un mondo fantasy ispirato al Giappone feudale".

Il reveal del nuovo hunting game di EA e Koei Tecmo s'accompagna all'annuncio del nome ufficiale, Wild Hearts, con tanto di key art che immortala un 'lupo fiammeggiante' e il logo del titolo. La premiere di Wild Hearts è prevista per le ore 16:00 italiane di mercoledì 28 settembre.

Nei giorni scorsi, lo studio autore di giochi come Samurai Warriors, Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors e Dynasty Warriors ha condiviso anche un bozzetto che ritrae uno scenario onirico dominato da un tempio e da un albero secolare. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Wild Hearts e scoprire, così facendo, quali sorprese ha in serbo per noi il team Omega Force, a cominciare ovviamente dalla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo hunting game in salsa fantasy.