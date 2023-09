Wild Hearts: il supporto post-lancio sarebbe stato terminato da EA dopo sette mesi

L'hunting game di Electronic Arts è sparito dai radar per diversi mesi, dopo che Wild hearts ha continuato la sfida a Monster Hunter con la prova gratuita e molto altro. Ora, però, si ritorna a parlare del gioco rilasciato nel febbraio 2023 a seguito dei rumor emersi in rete che fanno riferimento ad una decisione presa dalla software hoyse.

Secondo quanto dichiarato via Reddit dal moderatore BeardyShaman (e prontamente riportato da testate giornalistiche internazionali del calibro di Insider-gaming), Electronic Arts avrebbe deciso di terminare il supporto post-lancio di Wild Hearts. Il post incriminato recita quanto segue: "Vengo qui solo per attenuare il colpo prima che l'annuncio sia ufficiale. [...] Come tipico delle notizie di EA, sembra che non abbiano voluto aspettare il gioco e dargli il tempo necessario, aspettandosi che sarebbe diventato il prossimo Monster Hunter. Sembra che non sia diventato il successo multi-milionario che si aspettavano e non vogliono dargli modo di crescere".

Sembrerebbe, dunque, che la ragione dietro la scelta non ancora ufficializzata di abbandonare il supporto post-lancio di Wild Hearts sia da ricercare nelle previsioni commerciali non rispettate dal titolo, il quale non avrebbe sortito l'effetto desiderato tra gli amanti delle produzioni similari a Monster Hunter. Cosa succederà adesso a Wild Hearts?



Verranno chiusi i server in via definitiva, oppure la chiusura del supporto al gioco sarà legata unicamente alla creazione di contenuti inediti? Per ricevere una risposta ai suddetti quesiti, sarà necessario attendere un riscontro ufficiale dall'azienda. L'interrogativo sul futuro del progetto rimane aperto, soprattutto a seguito dei pochi mesi passato dall'inaugurazione di EA di una promettente stagione di caccia con Wild Hearts.