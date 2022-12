Wild Hearts: svelati i bonus pre-order e i contenuti dell'edizione Karakuri

A poche ore dall'inizio della cerimonia dei The Game Awards 2022, sul Microsoft Store è apparsa la pagina ufficiale di Wild Hearts, il 'Monster Hunter like' dei creatori di Dynasty Warriors realizzato in collaborazione con Electronic Arts. Grazie ai dettagli presenti sulla pagina, possiamo scoprire quali sono le versioni speciali e i bonus.

Tutti i giocatori che prenoteranno l'hunting game riceveranno i seguenti bonus pre-order:

Emote "Kemono feroce"

Set di 5 sticker per la chat: Impassibile, Nuovo giorno, Preghiera, Amicizia e Sonnolenza

Gli utenti che effettueranno il pre-order della Kemono Edition riceveranno il pacchetto base con in aggiunta i seguenti oggetti:

Set armatura Samurai dei Karakuri

Set armatura Ninja dei Karakuri

Lanterna Tsumoko decorativa

Set di 3 emote: Spirito combattivo, Riverenza e Conchiglia

Sempre attraverso la pagina ufficiale del prodotto sullo store Microsoft apprendiamo che la versione standard del gioco avrà un costo di 79,99 euro, invece quella più costosa chiederà l'esborso di ben 99,99 euro. Entrambe le versioni del titolo approderanno su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 il prossimo 17 febbraio 2023.

Al momento non è chiaro se il titolo Omega Force sia stato vittima di un leak, dal momento che il link contenente le informazioni sul gioco contiene riferimenti a Roller Champions, il free to play di Ubisoft. Non è da escludere quindi che tutti questi dettagli verranno svelati nel corso dei TGA 2022 con un nuovo trailer.