Wild Hearts: svelato il peso del gioco di Koei Tecmo su PlayStation 5

C'è una grande attesa attorno all'uscita di Wild Hearts, la cui pubblicazione ormai imminente permetterà di scoprire ciò che il nuovo hunting game targato Koei Tecmo e Electronic Arts avrà da offrire. Nei prossimi giorni verrà dato il via al Pre-Load del gioco su diverse piattaforme, ma qual è il peso del titolo su PlayStation 5?

A rivelare l'informazione è l'ormai noto account Twitter PlayStation Game Size che, in occasione del Pre-Load che sarà disponibile dal 15 febbraio (e che anticipa di due giorni il day one della produzione), ha rivelato con l'ultimo post l'importante dettaglio sulla ventura produzione videoludica.

Come comunicato dal Tweet in oggetto, Wild Hearts avrà un peso pari a 54.712 GB sulla console ammiraglia di casa Sony. L'esoso quantitativo di GB richiesti per la nuova esperienza prodotta dai ragazzi di Koei Tecmo potrà essere scaricato a partire dai prossimi giorni, anticipando di quarantotto ore l'effettiva uscita del gioco prevista per il 17 febbraio 2023.

Tuttavia, lo stesso messaggio ha anche ricordato all'utenza che i possessori di EA Play possono accedere da oggi, 13 febbraio 2023, alla prova di dieci ore di Wild Hearts. Si tratta di un'occasione fondamentale per vedere cos'ha da offrire il nuovo titolo, recentemente oggetto di un nuovo trailer che mostra il mondo selvaggio da domare di Wild Hearts.



In attesa della recensione del lavoro svolto e pubblicato da Koei Tecmo e Electronic Arts, vi invitiamo a recuperare la nostra prova di Wild Hearts.