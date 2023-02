Wild Hearts: gli sviluppatori riconoscono i problemi su PC, in arrivo un fix

Dopo le prime segnalazioni durante il lancio della demo, diversi utenti che si sono lanciati nell'esperienza di caccia di Wild Hearts hanno segnalato gravi problemi tecnici su PC. Il team di Omega Force ha riconosciuto lo stato carente del suo titolo ed ha promesso che presto sarà pubblicata una patch correttiva.

Tramite un comunicato che Omega Force ha indirizzato all'utenza su reddit, scopriamo che gli sviluppatori nipponici hanno già in programma un fix per la prossima settimana. Il team di Koei-Tecmo ha inoltre anticipato alcune delle feature tecniche che saranno introdotte in futuro nella versione PC di Wild Hearts.

"Omega Force lavora costantemente per migliorare le prestazioni e ottimizzare il gioco per un'ampia varietà di specifiche hardware attraverso aggiornamenti futuri", ha dichiarato Omega Force in una dichiarazione su Reddit. "Abbiamo una patch in arrivo la prossima settimana che risolve un problema di collo di bottiglia della CPU scoperto dal team; questo dovrebbe migliorare le prestazioni delle CPU di fascia medio-alta. Il team sta inoltre lavorando attivamente al supporto al DLSS e FSR che arriverà in una patch futura". A questo punto non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti dal team di sviluppo.

