Wild Hearts, il nuovo update è davvero 'mostruoso'! Tutte le sorprese della Patch di marzo

Wild Hearts, il rivale di Monster Hunter targato EA, si aggiorna con una patch ricca di sorprese. Il team Omega Force ci reimmerge nelle atmosfere dell'hunting game illustrano in video le novità più importanti dell'aggiornamento Wild Hearts appena lanciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S

La prima e, forse, più importante novità della Patch 1.1.0 ha il volto minaccioso del Grimstalker, un Kemono che si è appena insediato sull'isola di Natsukodachi per la gioia (e il terrore) di tutti i cacciatori desiderosi di affrontarlo in battaglia.

Il Grimstalker promette di essere una delle creature più arcigne da fronteggiare da cacciare, sia in virtù della sua abilità di manipolare gli elementi naturali delle fiamme e del mare che, soprattutto, per la capacità di variare le tipologie di attacchi e le strategie di difesa in base ai livelli di rabbia.

Di particolare interesse è poi il lavoro portato avanti da Omega Force per ampliare la rosa di equipaggiamenti di Wild Hearts con l'introduzione di nuove armi e set di armature. Parallele e complementari a queste aggiunte troviamo poi le nuove missioni free roaming e le ottimizzazioni compiute dagli sviluppatori giapponesi per bilanciare i livelli di difficoltà.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video che celebra il lancio della Patch 1.1.0 dell'hunting game targato Electronic Arts, non prima però di ricordarvi che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Wild Hearts.