Wild Hearts, la versione PC è piena di problemi: parte il review bombing su Steam

Wild Hearts è ufficialmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto ad offrire ai giocatori una valida alternativa alla serie di Monster Hunter targata Capcom. Ma se le versioni console non sembrano aver riscontrato particolari problematiche, la situazione su PC appare ben diversa.

La versione PC di Wild Hearts avrebbe vari problemi di prestazioni, al punto che uno dei curatori di Digital Foundry si è rivolto ai giocatori spingendoli a non accettare più il modo insoddisfacente con cui diversi giochi PC vengono pubblicati. Adesso le reazioni si sono spostate su Steam, dove è partito un review bombing per le condizioni non proprio ottimali con cui Wild Hearts ha fatto il suo esordio.

Nel momento in cui scriviamo, l'opera targata Koei Tecmo ed Electronic Arts ha ricevuto "recensioni perlopiù negative" sulla piattaforma digitale di Valve, con solo il 34% delle valutazioni positive a fronte di 2170 verdetti degli utenti. Per la maggior parte dei giocatori il titolo sviluppato da Omega Force è attualmente "ingiocabile", tra chi suggerisce di aspettare le patch e chi evidenzia grossi problemi di ottimizzazione, con il gioco che va a 40fps anche giocando con una RTX 3080.

Resta dunque da vedere quando arriveranno i primi update da parte di EA e Koei Tecmo volti a risollevare la situazione della versione PC, rendendola godibile per tutti gli utenti. Anche perché nella nostra recensione di Wild Hearts evidenziamo come il nuovo hunting game abbia diverse frecce al suo arco, pertanto meriterebbe di essere giocato al meglio delle sue capacità.