WiLD: spunta online un nuovo artwork, novità in arrivo?

Sembra proprio che oggi Sony voglia attirare l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo e, mentre sono tutti collegati su Twitch per scoprire le novità legate a Death Stranding, pare sia in arrivo anche qualcosa su WiLD.

La pagina Facebook ufficiale del gioco si è infatti aggiornata con ben tre nuovi artwork, dei quali uno particolarmente oscuro e popolato da mostruose creature scarnificate. Un aggiornamento simile potrebbe non essere altro che un primo segnale dell'imminente arrivo di nuove informazioni sul gioco. Per chi non lo sapesse, WiLD è stato annunciato ormai 5 anni fa ed è in sviluppo presso il team capitanato da Michel Ancel, celebre per aver dato vita a Rayman. A meno che non siano stati apportati cambiamenti profondi al titolo, dovrebbe trattarsi di un survival game in arrivo esclusivamente su PlayStation 4, anche se non è da escludere la possibilità che WiLD possa arrivare anche su PlayStation 5 e, di conseguenza, essere un titolo cross-gen.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi alla galleria con i tre artwork, in attesa che attendere novità direttamente da Sony, che sembra voler stupire tutti nonostante la sua ormai confermata assenza all'E3 2019.