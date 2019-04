Wild è ancora in via di sviluppo e potrebbe uscire anche su PS5

Sono passati quasi cinque anni dall'annuncio di Wild, survival/adventure open world per PlayStation 4 ideato da Michel Ancel e sviluppato da Wild Sheep Studios. Negli anni il titolo è rapidamente finito nel dimenticatoio, fino a quasi scomparire, facendo temere il peggio ai fan.

Le loro speranze sono state riaccese all'inizio dell'anno, quando è stato nuovamente registrato il marchio Wild, e ora sono arrivate altre ottime notizie. La cofondatrice di Wild Sheep Studios, Celine Tellier, ha chiarito che lo sviluppo è ancora in corso grazie ai finanziamenti di Sony Interactive Entertainment, che sta trattando Wild come un vero e proprio gioco second party. Teller ha inoltre fatto notare che il titolo sarà un'esclusiva delle console della casa giapponese (al plurale), lasciando intendere, quindi, che il titolo potrebbe arrivare anche su PlayStation 5 ed essere quindi cross-gen. Il team si sta anche allargando: quando è cominciato lo sviluppo, c'erano poche persone impegnate sul gioco. L'obiettivo, ora, è quello di incrementare la forza lavoro fino a 50 impiegati.

L'impressione, in ogni caso, è che ci siano ancora un bel po' di lavoro da svolgere sul titolo. Al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa che vengano fornite nuove informazioni sul progetto. Wild si è mostrato per l'ultima volta in azione nell'ormai lontano 2015, nel trailer della Paris Games Week.