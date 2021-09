Wild è ancora vivo? C'è chi ipotizza un lancio su PlayStation 5

Gautoz, YouTuber e giornalista francese, scommette sull'esistenza di Wild, il misterioso progetto di Michel Ancel letteralmente scomparso dai riflettori dopo la presentazione avvenuta nell'estate 2014. Ma che fine ha fatto Wild?

Wild è (o era, non è chiarissimo) in sviluppo presso Wild Sheep Studio, team indipendente fondato dal papà di Rayman e Beyond Good & Evil appositamente per lavorare su questo progetto. Annunciato nel 2014 in esclusiva per PS4, il gioco è scomparso dai radar molto in fretta e in tutti questi anni non ci sono state sostanziali novità sullo sviluppo.

L'addio di Michel Ancel all'industria dei videogiochi, avvenuto nel 2020, sembra aver messo la pietra tombale su Wild ma Gautoz non la pensa proprio così e in un video prova a fare chiarezza. Secondo quanto riportato da alcune sue fonti, Wild Sheep Studio sarebbe ora parte di un grande publisher transalpino e lo sviluppo del gioco sarebbe ripreso grazie ad un team interno dell'editore.

Le ipotesi sul futuro di Wild però sono discordanti, c'è chi parla di un titolo ancora in sviluppo e in arrivo su PlayStation 5 (e presumibilmente su Xbox Series X/S e PC, non sappiamo se il contratto stipulato con Sony Interactive Entertainment sia ancora valido) e chi invece pensa che il lavoro svolto verrà in parte salvato dando però vita ad un gioco del tutto nuovo basato sulle fondamenta di Wild.

Jeff Grubb invece non ha dubbi e afferma che Wild è stato cancellato già da molto tempo sebbene non siano arrivati annunci pubblici a riguardo.