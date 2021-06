Wild West Dynasty: svelato in video lo sparatutto survival nel Selvaggio West

Gli sviluppatori di Virtual Magic Games e gli editori di Toplitz Productions cavalcano verso il Sole dell'E3 2021 per mostrare al pubblico dell'IGN Expo il trailer di annuncio dello sparatutto free roaming Wild West Dynasty.

In Wild West Dynasty, le immense praterie della Frontiera americana saranno popolate da cowboy, coloni e pistoleri disposti a tutto pur di ritagliarsi un angolo di paradiso in questa sconfinata landa. Nel corso dell'avventura, da vivere rigorosamente in prima persona, avremo modo di costruire dei ranch, andare a caccia e svolgere tutta una serie di incarichi, ma sempre con lo spirito indomito dei pionieri.

Il trailer confezionato da Virtual Magic Games per l'IGN Expo dell'E3 2021, in realtà, non contribuisce a delineare con precisione i contorni del quadro ludico e contenutistico di questo progetto. Un chiarimento in tal senso ce lo offrono gli stessi sviluppatori con la pagina Steam di Wild West Dynasty, in cui trova spazio un'interessante scheda riassuntiva che cita la presenza di una modalità Storia con centinaia di missioni, di un modulo Sandbox per costruire liberamente la propria avventura e, sul fronte del gameplay, la possibilità di acquisire esperienze specifiche attraverso un ramificato albero di abilità e la necessità di condurre diverse professioni e attività come l'estrazione dell'oro o le gare di rodeo.

Il lancio di Wild West Dynasty è previsto nel 2022: il titolo, per il momento, viene indicato come in sviluppo soltanto su PC. Oltre al video in apertura d'articolo, in calce alla notizia potete sfogliare le prime immagini dell'esperienza western di Virtual Magic Games.