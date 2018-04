Wild West Online debutta il 10 maggio su Steam in Accesso Anticipato

Gli sviluppatori di Wild West Online, MMO in salsa western ispirato a Red Dead Redemption, hanno annunciato che il gioco debutterà in Accesso nticipato su Steam il 10 maggio. Per l'occasione, il titolo potrà contare su una serie di nuove feature e miglioramenti.

La versione Early Access di Wild West Online in arrivo su Steam il 10 maggio potrà contare su diverse novità, come l'aggiunta di nuovi eventi pubblici PvP, un numero ancora più ampio di missioni PvE sparse per il mondo di gioco e nuove attività come la caccia, la cucina e il farming delle risorse. Di seguito, inoltre, sono stati rivelati i requisiti di sistema:

Sistema Operativo:Windows 7/8.1/10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6100 o superiore

Memoria: 6 GB RAM

Grafica: NVIDIA GTX 460 2 GB VRAM | AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM o superiore

DirectX: Versione 11

Storage: 12 GB di spazio disponibile

Segnaliamo infine che Wild West Online può essere acquistato in anticipo sul sito ufficiale del gioco, ricevendo la chiave di sblocco per la versione Steam e una serie di bonus in-game. Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto in Accesso Anticipato sulla piattaforma Valve, vi lasciamo con il nuovo trailer del gioco dedicato a tutte le novità della versione Early Access: lo trovate in cima alla notizia.