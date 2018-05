Wild West Online in diretta sui nostri canali oggi 12 maggio

Quest'oggi Everyeye Live ha in serbo per voi una trasmissione interamente dedicata a una delle novità più interessanti del momento, Wild West Online!

Il titolo MMO a tema western è stato pubblicato ufficialmente su Steam pochi giorni fa, dopo diverso tempo trascorso in Accesso Anticipato. Per l'occasione, la redazione di Everyeye lo giocherà in diretta dalle 17:00 alle 19:00 di oggi 12 maggio sui canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi. La registrazione è fondamentale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con la redazione. In questo modo, inoltre, potrete ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela!

Wild West Online offre combattimenti PvP, missioni PvE e attività alternative come la caccia, la cucina e il farming delle risorse. Il mondo di gioco è molto vasto, e include pianure, foreste, deserti e montagne. I giocatori possono scegliere di diventare Sceriffi per far rispettare la legge, oppure seguire la strada dei Fuorilegge. Sceriffi e Fuorilegge sono due fazioni opposte che offrono ricompense esclusive. Vi ricordiamo che Wild West Online è attualmente disponibile esclusivamente su PC al prezzo di 29,99 euro. Vi aspettiamo oggi alle 17:00, non mancate!