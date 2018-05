Wild West Online è ora disponibile su PC via Steam, ecco il trailer di lancio

WWO Partners e DJ2 Entertainment hanno annunciato che Wild West Online è uscito dall'Accesso Anticipato e che ora è ufficialmente disponibile all'acquisto su PC via Steam al prezzo di 29,99 euro. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in cima a questa notizia.

Wild West Online permette di partecipare a combattimenti PvP, missioni PvE e impegnarsi in attività come la caccia, la cucina e il farming delle risorse. Non manca un vasto mondo di gioco da esplorare, che include pianure, foreste, deserti e montagne. Ai giocatori, inoltre, viene lasciata un'ampia libertà di scelta: possono diventare Sceriffi e far rispettare le regole, oppure optare per la pericolosa strada dei Fuorilegge. Sceriffi e Fuorilegge sono due fazioni opposte in Wild West Online, ciascuna delle quali è caratterizzata da ricompense esclusive. A seguire, i requisiti di sistema.

Minimi

Sistema Operativo:Windows 7/8.1/10 (versione 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6100 o superiore

Memoria: 6 GB RAM

Grafica: NVIDIA GTX 460 2 GB VRAM | AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM o superiore

DirectX: Versione 11

Storage: 12 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 (versione 64-bit )

Processore: Intel Core i7-4770 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1080 8GB RAM

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Cosa ve ne pare? Lo acquisterete? Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina Steam di Wild West Online.