Willy Morgan and the Curse of Bone Town annunciato per Nintendo Switch

Leonardo Interactive in collaborazione con imaginarylab annuncia che Willy Morgan and the Curse of Bone Town sarà disponibile anche su Nintendo Switch. Willy Morgan and the Curse of Bone Town è una versione moderna dei classici giochi d’avventura come Day of the Tentacle e Monkey Island.

I fan dei titoli punta-e-clicca di vecchia scuola e tutti gli appassionati dei giochi d'avventura potranno immergersi in questo genere sperimentando un gameplay moderno e una grafica 3D curata artisticamente in ogni minimo dettaglio.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town è un'avventura grafica in terza persona, ambientata in un mondo piratesco in chiave moderna, che unisce il tradizionale gameplay del genere punta-e-clicca con uno stile grafico cartoon 3D dalle linee curve e bizzarre. Willy Morgan possiede l'atmosfera, lo humor e la libertà d'esplorazione tipici di classici senza tempo come Monkey Island. Esplora un'insolita città dei pirati, raccogli indizi ed aiuta Willy a fare luce sulla misteriosa sparizione di suo padre.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town verrà lanciato per Nintendo Switch nel primo trimestre dell'anno. Il gioco è attualmente disponibile su PC via Steam e GOG.