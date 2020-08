Willy Morgan and the Curse of Bone Town: svelati i requisiti di sistema dell'avventura

Mancano ormai solo pochi giorni all'arrivo su Steam di Willy Morgan and the Curse of Bone Town e la pagina ufficiale del gioco sul client Valve si è aggiornata con tutti i dettagli sui requisiti di sistema.

Ecco di seguito i requisiti minimi e consigliati:

Minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: 2 GHz CPU

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Radeon oppure GeForce con almeno 512 MB di VRAM

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: 2 GHz CPU

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon oppure GeForce con almeno 1 GB di VRAM

DirectX: Versione 9.0

Archiviazione: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

Come potete notare, non serve una macchina eccessivamente potente per poter vivere l'avventura di Willy Morgan e anche su un PC di qualche anno fa potrete avviare senza problemi il titolo targato Imaginarylab, team indipendente italiano.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile esclusivamente su PC a partire dal prossimo martedì 11 agosto 2020.

Sapevate che Willy Morgan and the Curse of Bone Town è stato annunciato nel 2017?