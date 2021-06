Willy Morgan: l'avventura italiana ha una data d'uscita per Nintendo Switch

Leonardo Interactive, publisher italiano proprietario dell’etichetta VLG Publishing, in collaborazione con imaginarylab annuncia ufficialmente che Willy Morgan and the Curse of Bone Town sarà disponibile su Nintendo Switch dall’8 giugno 2021.

Willy Morgan and the Curse of Bone Town è una versione moderna dei classici giochi d’avventura a scorrimento laterali come Day of the Tentacle e Monkey Island, serie iconiche che hanno segnato in positivo la storia videoludica. I fan dei titoli punta-e-clicca di vecchia scuola e tutti gli appassionati dei giochi d’avventura potranno immergersi in un mondo piratesco in chiave moderna sperimentando un gameplay moderno e una grafica 3D curata artisticamente in ogni minimo dettaglio.

Il titolo è caratterizzato da un gameplay non lineare con più di cinquanta location nelle quali raccogliere oggetti e risolvere puzzle. Lo stile grafico offre un mondo fantasy in tre dimensioni con custscene dal taglio cinematografico, pirati dal tocco moderno e 15 differenti personaggi non giocanti con i quali interagire. La colonna sonora è completamente originale, e consta di due ore di musica inedita.

In attesa dell'uscita su Nintendo Switch fissata per martedì 8 giugno, ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC via Steam e GOG. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Willy Morgan and the Curse of Bone Town.