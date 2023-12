Windblown: gli eroi dell'action cooperativo di Motion Twin combattono in video ai TGA 2023

Il pre-show dei The Game Awards 2023 apertosi con il reveal di Brothers a Tale of Two Sons Remake fa da sfondo alla presentazione ufficiale di Windblown, il nuovo action adventure a vocazione cooperativa di Motion Twin.

La nuova proprietà intellettuale degli autori di Dead Cells assume i contorni di un'esperienza interattiva ambientata in una dimensione fantasy minacciata da un esercito di automi senzienti. Il nostro compito sarà quello di aiutare un manipolo di coraggiosi guerrieri a fronteggiare questa minaccia facendo appello all'esperienza maturata nel combattimento all'arma bianca.

Le frizzanti scene di gameplay proposteci da Motion Twin tratteggiano un'opera particolarmente ispirata, con degli scenari splendidamente realizzati e personaggi contraddistinti da un sistema di animazioni davvero stratificato.

Il lancio di Windblown è previsto nel 2024, con approdo su PC (Steam) in versione Early Access all'inizio dell'anno: nel momento in cui scriviamo non è chiaro se il titolo approderà anche su console come PlayStation 5, Xbox Series X|S. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo in compagnia del video di presentazione di Windblown e, ovviamente, vi invitiamo a servirvi della bianca lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate di questa nuova IP presentata ai Game Awards 2023.