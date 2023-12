Windblown: storia, gameplay e scenari dell'action roguelite degli autori di Dead Cells

Di ritorno dai TGA 2023 con il frenetico reveal trailer di Windblown, i ragazzi di Motion Twin mettono in mostra l'ottimo comparto grafico del loro prossimo action roguelite votato alla cooperativa, un'esperienza interattiva che promette di fare la felicità di tutti i patiti del genere.

Nel delineare i contorni di questo nuovo action con visuale dall'alto, gli sviluppatori di Bordeaux descrivono Windblown come un progetto che punta a "portare un livello di velocità completamente nuovo nel genere degli action roguelite", con gli utenti chiamati a sfrecciare come fulmini attraversi grandi isole in continuo mutamento.

La missione affidata agli eroi di Windblown sarà quella di proteggere l'Arca, un villaggio galleggiante in orbita attorno all'immenso e letale Vortice, dalla minaccia rappresentata dalle creature che proveranno ad attirare l'Arca all'interno dell'occhio del Vortice. Ogni personaggio che interpreteremo apparterrà alla gilda dei Saltatori, un'enclave di guerrieri dalla velocità sovrumana che si sposta tra le isole fluttuanti limitrofe all'Arca per difenderla dagli assalti nemici e garantirne la sopravvivenza e prosperità con l'acquisizione di oggetti ed equipaggiamenti rari.

Tutti i Saltatori assorbono i ricordi dei guerrieri caduti prima di loro, da qui l'importanza del sistema di progressione tipicamente roguelite adottato da Motion Twin per spronarci a padroneggiare il maggior numero possibile di stili di combattimento per scatenare il pieno potenziale del nostro alter-ego.

La versione Early Access di Windblown sarà disponibile all'inizio del 2024 su PC (Steam), con approdo successivo su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata ma che, presumibilmente, comprenderà sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S.