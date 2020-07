Windbound: l'avventura tra RiME e Zelda Wind Waker in 21 minuti di video gameplay

A poche settimane dal lancio di Windbound su PC e console, gli autori di 5 Lives Studios pubblicano un nuovo video gameplay di oltre 21 minuti che ci permette di delineare i contorni dell'esperienza ludica e artistica di questa avventura ispirata a titoli come RiME e Zelda Wind Waker.

Il video "First Look" di Windbound condiviso da Deep Silver apre una finestra sul colorato universo di quest'opera e tratteggia i contorni delle dinamiche di gameplay da vivere interpretando Kara, una giovane avventuriera naufragata in un misterioso arcipelago non segnalato da alcuna carta.

Le sequenze di gioco confezionate dagli sviluppatori australiani spaziano dalle scene di esplorazione con la barca costruita da Kara alle sessioni votate alla risoluzione degli enigmi ambientali. A giudicare da quanto ammirato, ogni elemento dell'architettura di gameplay eretta dagli studi 5 Lives sembra poggiarsi su di un sistema di crafting di facile comprensione ma abbastanza stratificato da rendere felici gli appassionati di avventure sandbox, e questo grazie anche alla presenza di missioni basate sulla pesca e sulla caccia.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che Windbound sarà disponibile dal 28 agosto di quest'anno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un altro video gameplay di Windbound che ne sintetizza i contenuti.