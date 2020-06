Windbound: ecco il gameplay dell'avventura tra RiME e Zelda Wind Waker

Sul canale YouTube di Deep Silver è apparso un nuovo video gameplay di Windbound, la prossima avventura firmata 5 Lives Studios che sembra trarre ispirazione da titoli come RiME e Zelda Wind Waker.

Il nuovo video gameplay testimonia l'ampio ventaglio di azioni che gli utenti potranno svolgere interpretando Kara, una giovane avventurirera sopravvissuta a un naufragio e chiamata a esplorare delle isole intrise di mistero.

I rimandi all'opera di Tequila Works e al capolavoro di Nintendo per GameCube vengono esplicitati dal comparto grafico, particolarmente colorato e "fiabesco", e da un ecosistema di gioco che prevede la risoluzione di enigmi ambientali e la navigazione tra le isole dell'arcipelago con la propria imbarcazione di fortuna.

Decisamente più affini all'esperienza offerta da Zelda Breath of the Wild sono invece i frangenti in cui Kara deve acquisire risorse e cibo dilettandosi in missioni di caccia e pesca: nel trailer si intravedono alcune delle creature che popoleranno questo mondo in perenne mutamento, grazie al motore a generazione procedurale adottato da 5 Lives Studios.

Il lancio di Windbound è previsto per il 28 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, su queste pagine trovate anche il video di annuncio di Windbound.