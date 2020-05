Winding Worlds: il colorato puzzle game degli autori di GNOG arriva su Apple Arcade

Il già ricco catalogo digitale di Apple Arcade si amplia ulteriormente con l'arrivo di Winding Worlds, la nuova avventura intrisa di elementi puzzle realizzata da KO_OP.

L'ultima opera data alla luce dalla casa di sviluppo canadese si riallaccia alla storia dell'altro grande successo del team di KO_OP, il puzzle game 3D GNOG, per estenderne idealmente i confini conducendo gli utenti in un viaggio onirico tra mondi immaginari.

Winding Worlds è stato studiato per venire incontro alle richieste degli amanti di puzzle adventure di ogni età, con enigmi ambientali e rompicapi di complessità crescente in cui farsi strada all'interno di una singolare interpretazione dell'aldilà. Il nostro compito è quello di assumere le sembianze di Willow, un essere che viene assoldato da un serpente cosmico per aiutarlo a sgombrare il suo cammino verso l'oltretomba dagli ostacoli disseminati sul suo cammino spirituale di redenzione.

Ciascun dei mondi che esploreremo sarà perciò la rappresentazione plastica degli eventi vissuti dalle anime perse che incontrerà lungo la strada indicatagli dal serpente cosmico. Date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto, se lo scaricherete attraverso il vostro abbonamento ad Apple Arcade per sistemi iOS o se, magari, sperate che arrivi presto anche su altre piattaforme.