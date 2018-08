Windjammers 2 annunciato per PC e Switch, in arrivo nel 2019

A sorpresa, DotEmu ha annunciato Windjammers 2, sequel del titolo omonimo uscito nel 1994 in sala giochi e recentemente convertito su PlayStation 4 e Vita, in arrivo anche su Switch il prossimo 23 ottobre.

Windjammers 2 arriverà su PC e Switch nel 2019, al momento non ci sono dettagli sul gioco, DotEmu ha pubblicato un teaser che mostra lo stile grafico del gioco (disegnato e animato a mano) mentre per il gameplay sarà necessario attendere, non è escluso che maggiori dettagli possano arrivare questa settimana nel corso della Gamescom di Colonia.

La riedizione di Windjammers uscita lo scorso anno sembra aver riscosso un discreto successo, tanto da convincere la compagnia a produrre un sequel a quasi 25 anni di distanza dal lancio dell'originale.