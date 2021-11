Windjammers 2: confermato l'arrivo su Xbox Game Pass subito al day one

Il nuovo trailer di Windjammers 2, che ha rivelato l'inclusione di un nuovo personaggio, Sammy Ho, e della vecchia conoscenza Jordi Costa, porta anche una conferma molto interessante per gli utenti PC e Xbox: Dotemu conferma infatti che il nuovo episodio della serie sarà subito disponibile sul Game Pass dal day one.

Per gli abbonati al servizio di Microsoft si tratterà quindi di un'ottima scorciatoia per provare il promettente sportivo arcade, seguito del classico di Data East uscito originariamente in sala giochi nel lontano 1994. Oltre alle edizioni per Xbox e PC, l'opera arriverà anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia. Non solo: DotEmu conferma che Windjammers 2 supporterà il cross-play tra le versioni PC e Xbox, oltre ad offrirlo anche tra le edizioni PS5 e PS4 (tra l'altro lo scorso agosto si è svolta l'Open Beta di Windjammers 2 su PS5 e PS4), mentre nessun piano in tal senso sembra esserci su Switch e Stadia.

A mancare al momento è una precisa data d'uscita: Windjammers 2 era stato rimandato al 2021 alla fine del 2020, ma a distanza di un anno ancora non è arrivata nessuna conferma sul lancio del titolo, che a questo punto non è da escludere che possa slittare al 2022, salvo comunicazioni ufficiali di DotEmu.