Windjammers 2, demo PC disponibile dal 16 al 22 giugno

DotEmu ha annunciato che come parte dell'iniziativa Steam Game Festival Summer Edition renderà disponibile la demo giocabile di Windjammers 2 su PC, scaricabile dal 16 al 22 giugno e utilizzabile fino allo scadere del periodo indicato.

"25 anni dopo, lanciare dischi contro i tuoi avversari è ancora divertente come un tempo. Windjammers 2 è il sequel del leggendario cult Neo Geo Windjammers e unisce alla perfezione nuove meccaniche di gioco con tutte le caratteristiche più amate del primo capitolo. Frenetico, strategico, semplice da giocare ma difficile da padroneggiare: Windjammers 2 segue le orme del primo episodio e ripropone tutti gli elementi che rendono la serie Windjammers incredibilmente divertente e competitiva!"

Il gioco è ancora privo di una data di lancio, la pagina di Windjammers 2 su Steam non riporta particolari informazioni a riguardo, con finestra di uscita segnalata semplicemente come "Coming Soon", con ogni probabilità Windjammers 2 uscirà entro la fine dell'anno su PC e Nintendo Switch, uniche due piattaforme confermate al momento per il gioco di DotEmu.

Il primo Windjammers ha riscosso un notevole successo in sala giochi e su Neo Geo negli anni '90 diventando un cult, vedremo come verrà accolto questo sequel, attesissimo dai fan dell'originale.