Windjammers 2: Fossa e Mottura si sfidano a colpi di frisbee

Dopo un lungo processo di sviluppo, che ha visto i ragazzi di DotEmu realizzare per la prima volta un progetto completamente in-house, Windjammers 2 ha finalmente fatto il suo atteso esordio su PC e console.

Si tratta del sequel del leggendario arcade game originariamente pubblicato nel lontano 1994, capace di far innamorare tantissime persone del medium videoludico e di farci investire vagonate di monete nelle sale giochi (il titolo venne distribuito anche su NEOGEO). Gli sviluppatori hanno dato vita ad un'esperienza fedele al primo Windjammers, arricchita però di un comparto grafico ammodernato e di numerose aggiunte contenutistiche: 10 personaggi giocabili, inclusi campioni di ritorno e volti nuovi; nuove meccaniche di gioco per una profondità ancora maggiore; 10 campi con forme e caratteristiche diverse; un'epica modalità arcade con giochi bonus e partite impegnative; modalità online con cui giocare con gli amici e scalare le leaderboard.

Non potevamo dunque farci scappare l'occasione per tuffarci nella frenetica esperienza di Windjammers 2: in apertura potete gustarvi la replica del duello senza esclusioni di colpi tra Francesco Fossetti e Marco Mottura.

Windjammers 2 è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo è stato pubblicato al day one su Xbox Game Pass. Se foste curiosi di approfondire ulteriormente il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Windjammers 2.