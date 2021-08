Windjammers 2: Open Beta al via l'11 agosto su PS4 e PS5

DotEmu ha annunciato che l'Open Beta di Windjammers 2 partirà domani sulle console PlayStation e proseguirà fino al 22 agosto, per dieci giorni di gioco libero con la versione di test del sequel di uno dei giochi arcade più celebri di sempre.

La Beta Pubblica sarà disponibile per tutti e accessibile senza bisogno di essere abbonati al servizio PlayStation Plus, il client verrà pubblicato sullo store, scaricabile liberamente, inoltre è confermato il supporto per il Cross-Play tra le console della famiglia PlayStation.

Quattro i personaggi a disposizione nella Beta: Steve Miller (UK), Gary Scott (USA), Loris Biaggi (Italia) e Sophie De Lys (Francia), altrettanti gli stage a disposizione, ovvero Beach, Ring, Stadium e Rooftop. Il publisher francese conferma che Windjammers 2 uscirà entro fine anno, al momento però non ci sono date precise da comunicare al pubblico.

Ricordiamo che oltre al sequel, DotEmu ha sviluppato e pubblicato anche le riedizioni di Windjammers uscite PlayStation 4 e PlayStation Vita nel 2017, questo seguito è sviluppato interamente in-house basandosi sull'esperienza acquisita su IP storiche come Streets of Rage e lo stesso Windjammers.

Un bel regalo per questo caldissimo mese estivo, la Open Beta di Windjammers 2 lo ricordiamo inizierà l'11 agosto e terminerà il 22 agosto, giocabile su PS4 e PS5.