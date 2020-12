Windjammers 2: il sequel del titolo cult dedicato al frisbee è stato rimandato al 2021

Dotemu ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter il rinvio al 2021 di Windjammers 2, il seguito del titolo cult dedicato al frisbee che nel 1994 popolava bar e sale giochi di mezzo mondo, per rifinire e migliorare alcuni aspetti del gioco.

Lo studio ha deciso di rinviare Windjammers 2 fornendo come motivazione la necessità di perfezionare la componente multiplayer online del gioco per rispondere ai feedback dei giocatori che durante il Summer Game Festival di Steam avevano avuto la possibilità di provare la demo: "Questa difficile decisione ha gravi conseguenze per tutti noi ma pensiamo che sia giusta se ci permetterà di offrirvi il Windjammers 2 che vi aspettate e che vi meritate. Windjammers 2 è un progetto ambizioso che amiamo e che non possiamo rovinare con decisioni sbagliate che potrebbero comprometterne la qualità".

L'originale Windjammers fu protagonista di un incredibile successo su Neo Geo, spopolando nelle sale giochi degli anni '90. Nel 2017 Dotemu ha portato il titolo su PlayStation 4 e un anno più tardi anche su Nintendo Switch. Windjammers 2 arriverà invece su PC, Nintendo Switch e Google Stadia e bisognerà attendere ancora qualche mese per vedere i frutti del lavoro aggiuntivo.