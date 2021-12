Windjammers 2: il sequel dello storico arcade game ha una data di lancio

Windjammers sta finalmente per tornare: dopo il primo capitolo pubblicato nel 1994, l’arcade game farà il suo trionfale ritorno, con i ragazzi di DotEmu che hanno finalmente annunciato la data di lancio del sequel.

Come annunciato tramite un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Windjammers 2 sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022. Il titolo arriverà nei formati PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e sarà giocabile tramite retrocompatibilità su console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dopo il porting del capostipite della serie pubblicato nel 2017, con Windjammers 2, DotEmu si è cimentata per la prima volta nello sviluppo di un videogioco costruito completamente in-house. Obiettivo fondamentale del team è stato quello di restituire un feeling autentico e fedele al primo episodio: “La soluzione quindi è stata disassemblare il codice originale e cercare di capire come funzionava, per trovare le risposte. Decifrare il codice del 1994 è stata la chiave per catturare l'essenza di Windjammers! Abbiamo anche ricevuto aiuto dalla community francese di Windjammers, che ha testato le nostre diverse build per confermare che stavamo andando nella giusta direzione per catturare il divertimento e l'autenticità del gioco originale”.

Ovviamente non mancheranno le novità contenutistiche, tra cui: 10 personaggi giocabili, inclusi campioni di ritorno e volti nuovi; nuove meccaniche di gioco per una profondità ancora maggiore; 10 campi con forme e caratteristiche diverse; un'epica modalità arcade con giochi bonus e partite impegnative; modalità online: gioca con gli amici o scala la classifica nella lega. In attesa di mettere le mani sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Windjammers 2.