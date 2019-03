Windjammers 2 si mostra in un primo video di gameplay

Annunciato lo scorso anno con un bizzarro e divertente trailer cinematico, era da un po' che non si avevano notizie di Windjammers 2, sequel del celebre titolo arcade originale del 1994 che mescola azioni e mosse speciali di vario genere al tipico gameplay dell'air-hockey da sala giochi.

Nelle scorse ore è però arrivato un nuovo trailer che mostra il gameplay effettivo del gioco, come specificato dagli stessi sviluppatori nel video. Il filmato mostra i personaggi di Wessel e Mita, già veterani della serie, ed i nuovi Max e Grace, che rivelano alcune delle nuove abilità che metteranno in azione sul terreno di gioco: tra salti, schiacciate e colpi speciali, il videogame sembra mettere a disposizione dei giocatori un vasto set di skill.

Il gioco si rivela piuttosto fluido e i disegni fatti a mano e lo stile grafico in generale risultano molto accattivanti. Windjammers è uscito per la prima volta nell'ormai lontano 1994 su Neo Geo ed è poi stato diffuso anche per altre piattaforme tra cui la Virtual Console di Wii, PlayStation 4 e PS Vita, mentre il secondo capitolo della saga rappresenterà il suo esordio assoluto su PC. Al momento Windjammers 2 è ancora privo di data d'uscita, ma sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Che ve ne pare del video? Vi incuriosisce il titolo di Dotemu?