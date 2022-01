Windjammers 2: i trucchi utili per vincere le partite

Windjammers 2 segna il ritorno in grande stile dell'iconico classico arcade, come potete leggere nella nostra recensione di Windjammers 2, mantenendo inalterate le meccaniche base di gameplay che hanno reso famoso il titolo ed introducendo al contempo una serie di elementi tipicamente contemporanei, come ad esempio il multiplayer online.

Per via delle modifiche apportate alla formula ludica, i giocatori veterani si troveranno dunque di fronte ad un prodotto con diverse novità, mentre i neofiti dovranno prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco prima di riuscire a padroneggiarle correttamente. Eccovi quindi utili consigli per ogni utente, dal nuovo arrivato al veterano del primo capitolo.

Non sottovalutate i tutorial

Windjammers 2 è un gioco piuttosto facile da capire ma molto difficile da padroneggiare. Se la vostra intenzione è quella di dedicarvi alle partite multigiocatore vi torneranno molto utili le sezioni di tutorial comprese nel menu iniziale. Grazie ad esse potrete imparare le meccaniche di gioco (da quelle basilari a quelle più profonde e complesse) tramite una serie di illustrazioni e spiegazioni molto dettagliate, che vi aiuteranno a migliorare le vostre capacità.

Studiate i campi di gioco

Un campo da gioco standard di Windjammers 2 si configura in maniera piuttosto semplice e intuitiva: una rete virtuale divide le metà dei due giocatori, mentre alcune fasce colorate indicano le zone nelle quali è possibile segnare punti lanciando il frisbee. Alcune delle arene hanno però caratteristiche peculiari diverse da tutte le altre, come ad esempio la presenza di fasce colorate di grandezze variabili che assegnano punteggi differenti, oppure la presenza di ostacoli fisici all'interno del campo che renderanno le traiettorie del frisbee molto più imprevedibili. Avere una conoscenza approfondita dei diversi campi vi permetterà quindi di ottenere un vantaggio non indifferente sul vostro avversario.

Allenatevi in modalità Versus

Windjammers 2 propone tre modalità di gioco: multigiocatore, arcade e versus. Mentre nell'arcade potrete scegliere tra tre differenti livelli di difficoltà per la CPU, in modalità Versus affronterete l'intelligenza artificiale potendo però selezionare il livello di difficoltà tra ben otto opzioni differenti. Grazie a questa ampia flessibilità potrete allenarvi e migliorare le vostre abilità aumentando gradualmente il grado di sfida.

Sfruttate le abilità speciali

Durante ogni match svolgere una serie di azioni particolari vi consente di riempire progressivamente l’indicatore relativo alla vostra mossa speciale: non appena lo avrete riempito completamente potrete attivare la mossa speciale tramite una combinazione specifica di tasti, la quale può tornarvi utile in due modi diversi:

offensivo - una mossa speciale offensiva vi permetterà di scagliare il disco con grande forza e precisione, impedendo al vostro avversario di bloccarlo e aumentando così la probabilità di segnare un punto

vi permetterà di scagliare il disco con grande forza e precisione, impedendo al vostro avversario di bloccarlo e aumentando così la probabilità di segnare un punto difensivo - una mossa speciale difensiva da attivare quando non siete in possesso del frisbee, vi permetterà di rallentare leggermente lo scorrere del tempo per bloccare più facilmente i lanci del vostro avversario

Le mosse speciali possono fare la differenza

ed è quindi importante sfruttarle con un certo tatticismo per ricavarne il massimo vantaggio possibile. Tenete a mente che una volta riempito l’indicatore per la mossa speciale non potrete ricominciare a riempirlo finché non l’avrete usata. Per sfruttare il maggior numero di mosse speciali possibili durante una partita è importante utilizzarle non appena disponibili, senza quindi sprecare tempo prezioso.

Studiate ogni personaggio

All’interno di Windjammers 2 è possibile scegliere tra dieci personaggi differenti per giocare le proprie partite, ciascuno dei quali dotato di caratteristiche e abilità ben differenziate da tutti gli altri. Per scoprire quale personaggio si adatta meglio al vostro stile di gioco, un buon consiglio è di allenarvi a giocare con e contro tutti e dieci i personaggi, in modo da imparare le abilità e i punti di forza e debolezza di ciascuno di loro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Windjammers 2 è disponibile su Xbox GamePass e PC Game Pass.