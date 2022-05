Windows 11: in Beta la nuova Xbox Game Bar, è perfetta per il controller

Aggiornamento dopo aggiornamento, Microsoft continua a migliorare le funzionalità relative all'ambito gaming di Windows 11 e con l'ultimo update dedicato agli utenti Insider è arrivata la nuova versione della Xbox Game Bar.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la Xbox Game Bar è quello strumento che su PC Windows può essere attivato con la pressione del tasto centrale del controller Microsoft oppure con la pressione combinata di 'Windows e G': una volta premuto il tasto, appare a schermo un overlay attraverso il quale i giocatori possono accedere ad una serie di strumenti come la lista amici, la libreria, il sistema di controllo delle prestazioni (framerate e temperature) e tanto altro.

Con l'ultima versione di questa funzionalità, disponibile al momento solo per i tester di Windows 11, la Xbox Game Bar include anche una serie di icone attraverso le quali avviare immediatamente non solo uno degli ultimi giochi eseguiti sul PC, ma anche applicazioni di rilievo come i client (Steam, Origin, Ubisoft Connect e altri). Si tratta di un'ottima miglioria che rende molto più veloce l'esecuzione di queste applicazioni, soprattutto per chi vuole evitare di creare decine di collegamenti sul desktop.

In attesa che questo aggiornamento raggiunga i PC di tutti gli utenti Windows 11, vi ricordiamo che Microsoft ha presentato il nuovo controller Deep Pink per PC e Xbox.