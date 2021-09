Windows 11: nuovi giochi in arrivo su Windows Store e Game Pass?

A quanto sembra molti giochi sarebbero in arrivo su Windows Store per il lancio di Windows 11 previsto per il 5 ottobre. L'elenco è stato scoperto su Xbox Store e include una serie di titoli pronti per l'installazione sul nuovo OS di Microsoft tramite lo store proprietario.

La lista è sterminata e include giochi come Borderlands 3, Outcast 2, Hitman 3, Evil Dead The Game, Grid Legends e Mortal Kombat 11, la riportiamo di seguito così come condivisa su Reddit:

Borderlands 3, Destroy All Humans 2, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenix Rising, Saints Row, Outcast 2, A Plague Tale Requiem, Stalker 2, The King of Fighters XV, Elden Ring, Tales of Arise, Dolmen, Chorus, Evil Dead The Game, Hitman 3, Aliens Fireteam Elite, Farming Simulator 22, Watch Dogs Legion, MX vs ATV Legends, Mafia 3, Hood Outlaws and Legends, Gods Will Fall, GRiD Legends, Mortal Kombat 11, Far Cry 6, Spongebob Squarepants Cosmic Shake, Civilization VI, F1 2021, Necromunda Underhive Wars, Tiny Tina's Wonderlands, Marvel's Midnight Suns, It Takes Two, FIFA 22, Need for Speed Heat, Knockout City, Scarlet Nexus, Project Cars 3, Tekken 7, Jump Force, Marvel's Avengers, Devil May Cry 5 Special Edition, Monster Hunter World, Rocksmith+, For Honor, Hot Wheels Unleashed, Sherlock Holmes Chapter One, NBA 2K22, Dying Light 2, Override 2, Killing Floor 2, F1 2020, GRiD (2019), Sonic Colors Ultimate, Battlefield 2042, NHL 22 e Red Dead 2.

In molti sospettano che alcuni di questi titoli possano arrivare anche su Game Pass ma si tratta di semplici ipotesi e niente più, non ci sono indizi concreti a riguardo.