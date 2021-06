Windows 11 gratis svelato: Xbox Game Pass, Auto HDR e DirectStorage tra le novità gaming

Durante l'evento di questo pomeriggio, Microsoft ha ufficialmente confermato il nome e i dettagli del suo prossimo sistema operativo. Si tratta di Windows 11: sarà gratis per gli utenti di Windows 10, vanterà un nuovo design, includerà un nuovo tasto Start e, ovviamente, introdurrà anche un bel po' di migliorie e novità in ambito gaming.

Microsoft non ha esitato a definire il nuovo sistema operativo "il miglior Windows mai progettato per il gaming". Stando a quanto rivelato tra le pagine di Xbox Wire, includerà la funzione Auto HDR, che aggiungerà in maniera automatica i benefici dell'High Dynamic Range a tutti i giochi basati su DirectX 11 (o superiore) concepiti in SDR. Si tratta della medesima tecnologia già possibile su Xbox Series X|S, le console di nuova generazione della casa.

Grazie all'inclusione delle API DirectStorage (anch'esse già presenti su Xbox Series X e S), Windows 11 trarrà il meglio dagli NVMe SSD ad alte prestazioni: in questo modo gli asset verranno caricati rapidamente all'interno delle memorie delle schede grafiche, alleggerendo il carico sulle CPU e riducendo in maniera sensibile i tempi di attesa. Come il suo diretto predecessore, inoltre, Windows 11 sarà compatibile con un'ampia varietà di periferiche, dai nuovi Xbox Wireless Controller alle tastiere meccaniche, fino ai mouse da gaming, all'Xbox Adaptive Controller, gli headset sorround, le GPU esterne e moltissime altre.

Xbox Game Pass, perno dell'intera strategia gaming di Xbox, ricoprirà un ruolo fondamentale anche nel nuovo sistema operativo: Microsoft ha annunciato di aver sviluppato una nuova app nativa per Windows 11, che renderà l'accesso alla libreria Game Pass più agevole che mai. Tra i giochi in uscita in Game Pass per PC nei prossimi mesi, la casa di Redmond ci ha ricordato Halo Infinite, Twelve Minutes e Age of Empires IV. Il lancio di Windows 11 è previsto in autunno.