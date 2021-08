Windows 11 e Xbox Game Pass: la nuova frontiera del PC gaming nel video di Microsoft

A margine dell'annuncio della data d'uscita ufficiale di Windows 11, Microsoft pubblica una nuova clip per promuovere il suo nuovo sistema operativo come "il miglior Windows di sempre per gli appassionati di videogiochi", e non solo per via dell'integrazione nativa con Xbox Game Pass.

L'ultimo filmato promozionale pubblicato dal colosso tecnologico di Redmond elogia gli sforzi profusi dai propri progettisti e programmatori nel costruire un'architettura software tanto avanzata da integrare le funzionalità più evolute della Xbox Velocity Architecture di Xbox Series X/S.

Oltre alla già citata "fusione" con l'ecosistema di Xbox Game Pass e i relativi servizi in streaming di Xbox Cloud Gaming, Windows 11 offre infatti l'accesso nativo all'Auto HDR, il pieno supporto alle librerie grafiche DirectX 12 e la versione più completa di DirectStorage, la funzione che consente di massimizzare in ambito gaming le capacità degli SSD e delle memorie di ultima generazione per abbattere i tempi di caricamento e di accesso agli asset ingame.

Il lancio ufficiale di Windows 11 è previsto per il 5 ottobre, con upgrade gratuito per chi possiede già Windows 10. Se volete saperne di più sul nuovo sistema operativo di Microsoft, vi rimandiamo alla nostra anteprima su Windows 11 realizzata da Andrea Zanettin dopo aver analizzato ogni componente e caratteristica della build di luglio.