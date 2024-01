Basta Windows 7, 8 e 8.1: Steam termina il supporto ai vecchi OS Microsoft

Doveva succedere prima o poi: allo scoccare del nuovo anno, Steam ha ufficialmente terminato il supporto ai sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. In altre parole, dal 1° gennaio 2024 il client ha smesso di funzionare sui suddetti OS di Microsoft.

Il motivo di questa decisione è stato ben descritto da Valve nel comunicato ufficiale diramato per l'occasione dall'assistenza di Steam: "Questa modifica è necessaria in quanto alcune funzionalità chiave di Steam dipendono da una versione integrata di Google Chrome non più funzionante sulle vecchie versioni di Windows. Inoltre le future versioni di Steam richiederanno aggiornamenti delle funzionalità e di sicurezza di Windows presenti soltanto su Windows 10 e versioni successive".

Tutti i giocatori ancora attivi su Windows 7, 8 e 8.1 sono dunque caldamente invitati, nel loro interesse, ad aggiornare il proprio PC ad una versione più recente. Microsoft ha infatti smesso di distribuire aggiornamenti di sicurezza e fornire supporto tecnico per Windows 7 nel gennaio del 2020 e per Windows 8.1 nel gennaio del 2023, dunque i computer dotati di questi OS, quando connessi a internet, sono suscettibili a numerose minacce sotto forma di malware, virus e altri exploit che non verranno mai contrastati e/o risolti.

Intanto, proseguono le polemiche nei confronti di alcuni premi assegnati agli Steam Awards 2023.