Windows: Microsoft lancia la Xbox Game Bar, disponibile da oggi

L'integrazione tra i servizi Xbox e PC continua a migliorare grazie alla nuova Xbox Game Bar per Windows 10, che Microsoft ha lanciato oggi dopo un periodo di test lo scorso mese. Si tratta di un'interfaccia con diverse sezioni e widget, per monitorare gli utilizzi di CPU, GPU e Ram, ad esempio.

La Game Bar supporterà Spotify, per controllare le canzoni da "mandare in onda" durante un gioco, e mostra la lista amici di Xbox, i messaggi e la ricerca per gruppo, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, e l'utente potrà scegliere quanti e quali widget mostrare sulla propria barra, essendo l'interfaccia interamente personalizzabile.

La Game Bar dovrebbe funzionare sulla maggior parte dei giochi, anche se stando a Microsoft, i videogame basati sull'API Vulkan, devono essere avviati in modalità finestra perché l'interfaccia funzioni: "Siamo nelle prime fasi del nostro viaggio, e l'esperienza della Xbox Game Bar aggiornata è solo l'inizio. Come sempre i vostri feedback sono importanti per noi e i nostri partner per continuare a migliorarci." ha dichiarato il team di sviluppo.

La nuova interfaccia è disponibile da oggi, un giorno dopo l'ultimo aggiornamento di Windows 10. Maggiori informazioni sulle funzonalità future saranno rivelate, con tutta probabilità, all'E3 2019. Che vi aspettate dalla Xbox Game Bar?