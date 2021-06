Winds and Leaves su PS4 e PS5: il nuovo video fissa l'uscita dell'avventura per PS VR

Dopo la presentazione di Arashi Castles of Sin e le prime scene di gameplay di Puzzle Bobble per PS VR, la giornata a tema VR di Sony prosegue con l'annuncio della data di lancio ufficiale di Winds and Leaves, l'avventura a mondo aperto in sviluppo per PS4 e PS5.

Realizzata da Trebuchet, l'esperienza sandbox di Winds and Leaves vede gli utenti indossare i panni di un esploratore solitario desideroso di riportare in vita un'area desertica. Per riuscire nell'impresa, il nostro alter ego dovrà ingegnarsi per costruire attrezzi con cui coltivare le piante e i fiori che un tempo dominavano il paesaggio di queste lande ancestrali.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, il titolo correrà sul doppio binario dei gestionali e delle avventure sandbox attraverso l'alternanza tra le attività legate alla coltivazione delle piante e le sessioni di esplorazione pura, necessarie per creare i manufatti più evoluti attraverso la scoperta dei segreti custoditi da un'antica civiltà.

Il nuovo video di Trebuchet fissa la data d'uscita di Winds and Leaves al 27 luglio su PlayStation VR per PS4 e PlayStation 5. Per un approfondimento ulteriore, in calce alla notizia trovate anche delle immagini ingame.