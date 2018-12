Winter of Arcade al via su Xbox One: Below entra nel catalogo del Game Pass

Come preannunciato dal boss della divisione Xbox Phil Spencer sul palco dell'X018 Fan Fest di Città del Messico, parte ufficialmente l'ID@Xbox Winter of Arcade, l'iniziativa promossa da Microsoft per mettere in luce i progetti più importanti e originali realizzati dalla scena videoludica indipendente.

La promozione coinvolge nove progetti che hanno aderito al programma ID@Xbox e, così facendo, hanno ricevuto il supporto esterno di Microsoft per garantirne lo sviluppo e l'integrazione nella famiglia di piattaforme e sistemi PC Windows e Xbox.

I termini dell'iniziativa sono piuttosto semplici e ricalcano la formula utilizzata nella vecchia Summer of Arcade su Xbox 360: da qui al 21 dicembre, chi deciderà di acquistare almeno due titoli dei nove giochi presenti nella lista avrà diritto a un buono di 5 dollari da spendere all'interno dell'Xbox Games Store di Xbox One.

Xbox Winter of Arcade 2018

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Mutant Year Zero: Road to Eden (Xbox One X Enhanced, Xbox Game Pass)

Ashen (Xbox Game Pass)

Subnautica (Xbox One X Enhanced)

Below (Xbox Game Pass)

Desert Child

Hello Neighbor: Hide and Seek

Kingdom Two Crowns (Xbox One X Enhanced)

Donut County

Per ogni gioco acquistato (oltre il secondo) si potrà ottenere un ulteriore buono digitale di 5 dollari, per un totale di 40 dollari scegliendo di comprare tutti e nove i titoli in lista. Nel momento in cui scriviamo, però, l'iniziativa coinvolge solamente i mercati di USA, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Per festeggiare il lancio della promozione Xbox Winter of Arcade, Microsoft ha annunciato l'arrivo di Below nel catalogo di Xbox Game Pass. Qui da noi, di conseguenza, l'ambiziosa avventura di Capybara Games potrà essere scaricata "gratuitamente" dagli abbonati di Xbox Game Pass su Xbox One e Xbox One X sin dal lancio del titolo che ricordiamo essere previsto per il 14 dicembre.