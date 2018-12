Winter Royale: Myth e altri contro Epic, rea di dedicare più spazio a Ninja

Molti giocatori professionisti di Fortnite, tra cui Myth del Team SoloMid, accusano lo sviluppatore Epic Games di fare dei favoritismi, quando si tratta della superstar Ninja.

Myth si è sfogato sui social lamentandosi di quello che, a suo parere, è il trattamento di favore di Epic nei confronti di Ninja rispetto ad altri giocatori e creatori di contenuti di Fortnite.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le due manche del Winter Royale statunitense: a Ninja, secondo il ragazzo, veniva dato maggior risalto, anche in momenti non significativi per il risultato complessivo, rispetto ad altri giocatori magari più meritevoli.

Sia Myth che Ninja hanno giocato in semifinale e nessuno dei due è stato in grado di qualificarsi per il gran finale, ma la principale contestazione di Myth dopo la competizione è stata verso il team di sviluppo.

"Perché devono mettere in risalto ogni volta che muore Ninja....Preferirei vedere le persone che giocano e non qualcuno che sta fermo semplicemente perché ha un nome". In seguito, Myth ha corretto il tiro chiarendo che la frustrazione non non era nei confronti di Ninja, quanto piuttosto nei riguardi della squadra che gestiva lo streaming del torneo Winter Royale.

Vivid, del Team Liquid, è comunque della stessa opinione: "Anche i caster lo hanno notato. Fastidioso anche a mio avviso".

Invece, Wish dei CounterLogic Gaming ci ha tenuto a ribadire che il problema non è Ninja e che la pratica di cambiare inquadratura proprio nei momenti salienti gioco è un problema generale. "C'è una tendenza della telecamera ad allontanarsi dai combattimenti solo per rivedere la morte di un player dal nome altisonante. Questo ammazza la fluidità dello streaming: se c'è azione, restate lì, mostrate tutto il resto solo dopo, negli highlights".

Per quanto riguarda la risposta di Ninja, ha semplicemente citato il tweet originale di Myth con un emoticon eloquente. Ninja è sicuramente il nome più grande in questo momento, in particolare di Fortnite, quindi sembra essere una pratica “normale” quella di dare maggiormente risalto a una superstar, facendola passare più tempo possibile sullo schermo. Gli ascolti, di solito, danno ragione a questa scelta.

Certo è anche che gli altri giocatori non possono esser messi in secondo piano e nemmeno una figura come quella di Ninja dovrebbe distogliere l'attenzione del pubblico dai momenti importanti della competizione, indipendentemente dal "nome" o dal numero di fan del giocatore in questione.