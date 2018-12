Winter Royale: al via le finali americane, Ninja, Tfue e Poach su tutti

Il torneo Winter Royale di Fortnite è stato l'ennesimo successo per Epic Games che, dopo le problematiche iniziali con le Summer Skirmish, ha imparato dai propri errori andando in crescendo.

Esattamente come le già citate Summer e le Fall Skirmish, anche il Winter Royale è stato un torneo molto ricco, che è stato in grado di attirare i più grandi giocatori (professionisti e non) di Fortnite al mondo. A inizio di dicembre sono andate in scena le finali relative al bracket europeo, dal quale è emerso vincitore Lestream Skite, con addirittura 42 punti racimolati.

Ora è il turno della regione nordamericana, ovvero il terreno più affollato di campionissimi conosciuti a livello globale: Ninja, Tfue, Poach, Aydan, 72hrs, tanto per citarne alcuni. Il bracket NA si stratifica esattamente come la controparte europea.

NA Finals Day 1 (Martedì, 11 Dicembre):

Heat 1 - dalle 21 a mezzanotte;

Heat 2 - dall'una di notte alle quattro di mattina.

Grand Finals (Mercoledì, 12 Dicembre) - dalle 23 alle 03:00.

Per la seconda fase della competizione, i 200 giocatori qualificanti di ciascuna regione si sfideranno in cinque partite di Solo che utilizzeranno il seguente formato:

Victory Royale: 3 punti; Secondo/terzo posto: 2 punti; Quarto/decimo posto +1 punto. 7+ Eliminazioni: 3 punti; 5-6 Eliminazioni: 2 punti; 3-4 Eliminazioni: 1 punto. Big Bonus: dopo 7 eliminazioni, +1 punto verrà assegnato per ogni ulteriore eliminazione.

Sulla base di questo formato, i primi 100 giocatori di ciascuna regione dopo questa fase avanzeranno verso le Grand Finals. I tiebreaker saranno determinati in base al seguente ordine: totale di vittorie reali, eliminazioni totali durante l'evento, piazzamento medio in tutte le partite, tempo totale trascorso vivi.

Il Winter Royale, lo ricordiamo, presenta un montepremi da $ 1 milione, che è diviso a metà e distribuito ai finalisti di ciascuna delle due regioni. Questi premi verranno assegnati agli ultimi 100 giocatori di ciascuna regione che raggiungeranno le Grand Finals e saranno così ripartiti: 75.000 Dollari al primo, 60.000 al secondo, 45.000 al terzo e via a scalare.

Dalla ventunesima alla centesima posizione tutti i partecipanti guadagneranno 1.500 Dollari. Come di consueto, potrete godervi l'intera azione attraverso il canale ufficiale di Fortnite che trovate in calce alla notizia.