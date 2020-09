Wipeout: nuovo annuncio in arrivo, lo anticipa il co-creatore della serie

Nick Burcombe, co-creatore dell'universo di Wipeout, ha annunciato su Twitter che presto ci saranno novità legate alla serie, anche se queste non riguarderanno il mondo dei videogiochi, come sottolineato dallo stesso Burcombe.

"Forse entro quattro o cinque settimane (dipenderà dal Covid...) condividerò con voi qualcosa di speciale, ma vi anticipo che non si tratta di qualcosa legato al mondo dello sviluppo dei videogiochi, tuttavia è relativo a Wipeout... non vedo l'ora, non avete mai visto qualcosa del genere, fattore WOW 11/10."

Questo il testo del messaggio, che ha ovviamente suscitato molta curiosità nel pubblico, in particolare in coloro che sperano in un ritorno di Wipeout dopo la buona accoglienza riservata a WipEout Omega Collection per PS4. Tuttavia, come detto, l'annuncio non riguarderà un nuovo videogioco, le alternative però sono certamente tante: serie TV, un nuovo artbook, colonna sonora in vinile, modellini delle iconiche astronavi del gioco, solamente per citare alcune possibilità.

Non è escluso che l'annuncio non riguardi nulla di quanto ipotizzato e che sia legato a Wipeout in altro modo, non ci resta che attendere per scoprirlo. E voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.