WipeOut Omega Collection: la demo sarà disponibile al download da domani, anche in VR

Se siete tra coloro che non hanno ancora acquistato WipeOut Omega Collection, ma avete sempre desiderato provarlo, allora sarete felici di sapere che domani 22 maggio debutterà nel PlayStation Store una demo gratuita. Oltre alla versione PS4 originale sarà possibile testare anche la modalità VR, a patto di possedere PlayStation VR, chiaramente.

I giocatori potranno guidare la nave Feisar tradizionale oppure la nuova Feisar VR in due differenti tracciati: Vineta K da WipeOut HD, caratterizzato dalla luce accecante del tramonto e da curve pericolose; Altima da WipeOut 2048, ricco di salti da altezze da capogiro.

Per i giocatori che si sono avvicinati alla VR da poco, Sony consiglia di utilizzare l’impostazione predefinita “Visuale bloccata all’abitacolo”, per una guida più confortevole. Ai giocatori esperti di VR, invece, suggerisce di provare il blocco della visuale sul pilota, che vi permetterà di sentire davvero come sarebbe pilotare una nave anti-gravità.

WipeOut Omega Collection è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 dal mese di giugno dello scorso anno. Comprende al suo interno le versioni tirate a lucido di WipeOut HD, Fury e 2048. La modalità VR è stata introdotta pochi mesi fa, rivelandosi una componente davvero gradita e, soprattutto, realizzata con cura.